麗清(3346)LED車燈模組出貨暢旺，9月合併營收為4.54億元，月增24.19％，年增50.84％；累計第3季合併營收為12.46億元，年成長25.34％，為歷年同期新高；前3季累計營收29.57億元，年減幅收斂至2.41％，在第4季旺季加持下，全年營收有望由負轉正成長。

麗清表示，品牌車廠經過傳統暑休後，旗下LED車燈模組需求量增溫，加上7月開始加入量產的廣汽GS4熱銷，帶動麗清LED車尾燈模組出貨暢旺，使得9月營收表現不俗。

展望第4季，進入車市旺季，麗清可望受惠於LED車燈市場的滲透率提升及新車銷售市場成長，展現爆發力，麗清目前上海廠的產能利用率已攀升達接近滿載的高水位，亦規劃再投入產線，以因應訂單的增加需求。桃園觀音的LED車頭燈控制器，亦按計劃進行工廠認證及設備調校，有望於明年第4季正式出貨。

(時報資訊)