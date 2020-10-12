隨著湖人12日以106比93輕取熱火，4勝2敗搶下隊史第17次NBA總冠軍，湖人老闆珍妮巴斯也成為NBA史上首位奪下總冠軍的球隊女老闆，她在場邊受訪大力稱讚今年總冠軍賽MVP「小皇帝」詹姆斯，「他是一個徹徹底底的湖人！」

「詹姆斯潛心研究湖人這支球隊的意義，當他在季後賽受訪提到我的父親，那真讓我動容，」珍妮巴斯說，「他是一個徹底的湖人，我知道他效力過其他球隊，但他是個湖人，他完全做到他的承諾，他能穿紫金戰袍，對此我很感激與自豪。」

談到這次奪冠，對自己父親傑瑞巴斯的意義，珍妮巴斯回答，「他打造一支讓洛杉磯驕傲的球隊，我認為這支球隊做到了，考慮身處隔離賽區，他們付出巨大努力，他們已經待在這裡快90天，我知道我的父親會很驕傲我們拿到第17冠。」

珍妮巴斯也特別提到已經過世的「小飛俠」布萊恩，「布萊恩總是希望贏球，他想贏下每場比賽，贏到每次機會。我認為那就是激勵這支球隊的精神，也會繼續激勵湖人國度，他設立了一個標竿，我們會努力保持這個標準，進而讓他感覺驕傲！」

(中時 )