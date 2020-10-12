川普政府的一位安全專家說，美國海軍在南海執行自由航行任務，使艦隊承受壓力。而這些時間可以更有效地利用，以針對大國衝突進行訓練。

據美國海軍研究協會新聞（USNI）網11日報導，美國國防部主管戰略與軍力發展的前副助理部長柯伯吉（Elbridge Colby）在華盛頓智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）論壇中說，美國第7艦隊在執行這些任務時付出代價，而耗費的時間得以用來恢復戰鬥優勢。

他指出，這些行動實在阻止不了任何事，如北京將南海島礁軍事化。不過，他質疑的是自由航行任務的價值，而不是南海的重要性。

不過，CSIS中國國力專案（China Power Project）主任葛來儀（Bonnie Glaser）指出，自由航行是北京經常大聲抱怨的方面之一。她讚許川普政府在有效挑戰北京的9段線主張上，更有效率地執行自由航行任務。

(中時新聞網)