羅智強提供「公職人員及關係人身分關係公開及查詢平臺」，查詢到蘇巧純並未公開關係人的身分，違背相關規定。（羅智強提供）

國民黨革實院長羅智強今天在臉書向監察院長陳菊「檢舉」行政院長蘇貞昌次女、民進黨立委蘇巧慧的妹妹蘇巧純，在2019年1月得標教育部1050萬元標案，但沒按《公職人員利益迴避法》規定，表明自己是立委「二等親關係人」的身分，明顯違法，要求陳菊「查不查？」

羅智強說，在陳菊查完羅智強的306元之後，他提供一個業績給陳菊，蘇巧慧的1050萬元，你查不查？他說，蘇巧慧是教育委員會的立法委員，她的二等親妹妹蘇巧純，在 2019年1月得標教育部轄下的國立台灣科學教育館「上癮的科學特展」1050萬元標案，而蘇巧慧擔任教育委員會立委，與教育部有監督關係。

羅智強指出，依《公職人員利益迴避法》第十四款，蘇巧純是蘇巧慧的二等親，屬於必須表明身分的「關係人」。他的辦公室在「公職人員及關係人身分關係公開及查詢平臺」中查詢，蘇巧純並未公開關係人的身分，顯然違背相關規定。

他指出，《公職人員利益迴避法》的主管機關是監察院，陳菊不是說自己「超黨派」嗎？那總不可能只查羅智強的306元，不查蘇貞昌女兒的1050萬吧？

羅智強說，他給陳菊一個證明自己公正的機會，但如果最後蘇巧慧只因為是蘇貞昌的女兒，就無事一身輕，安全過關，那陳菊也不用裝了，直接把「監察院」的招牌換成「東廠院」，作「廠公」比較快！

(中時 )