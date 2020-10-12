入圍金馬8項大獎的電影《無聲》，12日在台中舉辦上映宣傳記者會，監製瞿友寧、製片王威人驚喜現身，分享台中拍片經驗。台中市政府新聞局表示，該片不僅獲得新聞局拍片取景補助，更獲選為2020台北電影節開幕片，票券並在開賣後10分鐘內完售，被譽為「2020後座力最強國片」，10月15日全台上映，邀請影迷進戲院一起感受震撼。

新聞局副局長陳佳君及台中市影視發展基金會執行長林盈志均出席宣傳記者會力挺電影；陳副局長表示，非常開心電影獲得8項金馬入圍，此次新聞局透過「無聲」的支持，不僅獲得監製瞿友寧的肯定，許多來台中拍攝電視劇或電影的劇組也給予非常多回饋，市府未來將持續提供更完善且符合需求的服務，歡迎更多劇組來台中拍攝，把台中美景、美食、故事傳遞出去，並預祝首映票房大賣。

監製瞿友寧表示，台中是他的故鄉，拍片時特別喜歡來台中，台中好山好水，擁有各種景觀、腹地廣大，人情味十足

。《無聲》從製片過程中的嚴謹到每個人的付出，每次到現場探班都會被氛圍所感染，這部電影絕對是會讓大家震撼且感動的作品，希望在社會上能夠影響到每個人，用不同觀點去看待這個世界。

製片王威人提到，此部電影從議題性到演員皆十分不易，尤其特別感謝台中影視補助是所有縣市政府中最高，更感謝新聞局大力支持並協助劇組住宿等相關問題。電影全片於台中梧棲漁港、梧棲漁市場、萬豐派出所、福科國中等地拍攝取景，拍攝時感受到當地人滿滿熱情，也感謝管理人員協助場域及人車秩序，讓劇組順利完成拍攝。

新聞局表示，《無聲》由公視節目部經理於蓓華及導演瞿友寧共同監製，導演柯貞年執導，實力派演員劉冠廷、楊貴媚、新星劉子銓等人主演。

電影入圍第57屆金馬獎最佳美術設計、最佳原創電影音樂

、最佳音效、最佳剪輯、最佳原著劇本、最佳新演員、最佳男配角以及最佳新導演等8個獎項，是這屆金馬獎的獲獎大熱門，預祝上映後創造票房佳績，並在金馬旗開得勝。

新聞局指出，電影改編自台南啟聰學校集體性侵案的真實故事，講述失聰少年張誠轉到啟聰學校就讀，結識了心儀的女孩貝貝，沒想到某天卻意外在校車後排發現同學之間的「

無聲遊戲」，張誠也陷入是否該揭開遊戲背後真相的抉擇，全片將於10月15日上映，該片深入剖析人性。

(中時 )