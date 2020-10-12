女員工在市議員蔡淑君陪同下，結束長達2小時的協商過程。（許哲瑗攝）

康軒勞資爭議首場調解會今下午2時登場，歷時2小時協商，稍早宣布調解成立，康軒需在官網張貼道歉公告7天，但雙方對於資遣費、業績獎金、撫慰金金額保密到家，康軒執行長蔡其修與女員工在記者會上握手言和，象徵全案圓滿落幕；面對媒體詢問「是否滿意協商結果？」女員工低頭深呼吸一口氣，長嘆後哽咽說「謝謝大家」。

調解會今下午4時順利結束，女員工在市議員蔡淑君陪同下出面受訪，過程數度哽咽地說，「這陣子謝謝媒體與大眾關心，我非常感激在心，透過這件事我也深刻體會到，作為勞工朋友，弱勢的權益真的很需要公單位、立法方面的加強，加強保護勞工權益，這是我在這邊懇求的一件事。」

媒體追問是否滿意這個結果？女員工深呼吸後長嘆道，「謝謝大家」，不願再發表任何意見。

蔡淑君說明，協調過程長達2個小時，勞資雙方最終完成溝通，康軒將在官網張貼道歉啟事7天，至於協商金額，由於涉及保密條款，不便對外說明。

蔡其修指出，今天雙方都很有誠意來談，包括資遣費、業績獎金、非自願離職書、撫慰金，都在蔡淑君和調解委員協調下，達成共識並成功和解，資方也會給予女員工非自願離職證明，並支付符合《勞基法》規定的資遣費、業績獎金。

(中時 )