尖端醫（4186）宣布，與花蓮慈濟申請的自體骨髓間質幹細胞移植治療案日前已獲衛福部同意，此為台灣核准的第1件自體骨髓幹細胞治療計畫；待花蓮衛生局核可收費後，花蓮慈濟醫院可開始收治2到3級的退化性關節炎患者，可減輕患者膝蓋疼痛，並延長膝關節使用年限5到10年以上。

尖端醫在來自細胞相關保存與治療服務等推進下，前三季營收1.6億元，年增29.82％；下半年將積極投入SARS CoV-2病毒抗原及抗體快篩檢測市場。

尖端醫表示，公司是全國首家通過衛福部核准，符合人體細胞組織優良操作規範（GTP）的骨髓間質幹細胞製備場所，是少數同時佈局幹細胞與免疫細胞治療領域的公司。繼去年八月與花慈取得全台第三張免疫細胞治療許可後，再次獲得衛福部特管辦法二項申請案核准，並持續投入其他適應症的開發。

據衛福部統計，國人膝關節退化盛行率有15％，換算全台約有350萬人飽受關節疼痛之苦，這已非老人專利；另依2017年全國就醫次數調查，其中因膝部關節炎而就醫的人數逾83萬人，比起2016年的79萬就醫人數，增加近5萬人。

尖端醫指出，現今再生醫學及細胞療法時代，置換人工膝關節不再是退化性關節炎唯一的治療方式，可用自體骨髓間質幹細胞來解決這方面的問題。此次通過的自體骨髓間質幹細胞移植，還可用於神經醫學領域的慢性缺血性腦中風與脊髓損傷，公司也同樣送出了上述兩項神經醫學應用的特管辦法案件，期盼為需要病患提供更多治療選擇。

(工商 )