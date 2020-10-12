中華電信12日宣布，10月15日起正式開賣5G旗艦新機Sony Xperia 5 II。中華電信特別包裝實惠的購機資費，搭配精采5G購機方案月繳1,399元，行動VIP客戶享最高折5,000元，專案優惠價5,990元（36個月租期），即可購入原價29,990元的Xperia 5 II新機，並享Hami Video影劇館／電視館（二擇一）前3個月免月租（原價逾500元），登錄活動網站再送Sony防水藍芽喇叭（原價2,090元）。

Xperia 5 II承襲Sony的Alpha單眼相機技術，提供Photo Pro模式與人眼、動物眼即時追蹤對焦功能（Eye AF），清晰掌握所有索粉的重要時刻。中華電信此次攜手Sony獨家銷售「瑰蜜粉」，再加上「療癒黑」、「靜謐灰」、「淨透藍」等具備質感外型的絕美配色，提供客戶最完整的選擇。

中華電信針對Sony Xperia 5 II新機，推出搭配精采5G購機方案月繳999元（含）以上，同享Hami書城月讀包前3個月（原價447元）與「導航王TM版」前12個月（原價720元）免月租，以及Hami VR、AR拍拍看互動體驗、虛擬演唱會、4K影視、多視角轉播等「精采5G」專屬應用服務。

(工商 )