東林董事戴偉衡 接任代理總經理 16:412020/10/12 工商 李淑惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 東林（3609）經營權底定之後，董事會決議，聘任董事戴偉衡擔任代理總經理一職，該聘任案已自8日生效。 戴偉衡曾任職台積電、Compaq電腦、世界知名創投國際華登投資集團、創辦麥實創投等，也曾輔導宸鴻、奇揚網科、GDS上市，具備跨國與台灣的創業投資、產業發展實務經驗，精熟工廠管理、網路科技應用及服務，戴偉衡強調自己來自於產業，因此格外關切東林未來的發展。 (工商 ) #台積電 #東林 #戴偉衡 #創投 #董事 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 大金空調總代理和泰興業 新卸任總經理交接 04:102020/10/11 生活新聞 新創公司改遠端募資 04:102020/10/11 專題周報 人事異動站 10月2日至10月8日 04:102020/10/11 專題周報 台積電領漲 台股攻堅萬三關卡 09:102020/10/12 財經 台積明年資本支出 直逼190億美元 04:102020/10/12 財經要聞 戴勝益跨海辦書展 前進馬祖 04:102020/10/12 產業．科技 主播台下的好球帶人生 常富寧「唱」作俱佳 21:452020/10/11 體育 黑偉鼓風機 節能降噪 04:102020/10/12 產業特刊 人才培育失衡 思想哲學家難產 04:102020/10/12 生活新聞 王少偉拉「真人版娜美」比基尼起反應 她轉身抱住對方 11:512020/10/12 娛樂 財經熱門新聞 東洋取得德國新冠疫苗代理權 最多3000萬劑 - 財經 川普被救命恩人打槍 再生元CEO：總統痊癒是特例 - 財經 美追殺令前夕趕工！陸晶圓龍頭大作出爐 股價狂飆逾1成 - 財經 功成身退！國安基金決議結束207天護盤 創史上第二長 - 財經 NVIDIA砸1.1兆併購ARM爭議炸鍋 傳矽谷3巨頭出手阻擋 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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