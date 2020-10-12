東林（3609）經營權底定之後，董事會決議，聘任董事戴偉衡擔任代理總經理一職，該聘任案已自8日生效。

戴偉衡曾任職台積電、Compaq電腦、世界知名創投國際華登投資集團、創辦麥實創投等，也曾輔導宸鴻、奇揚網科、GDS上市，具備跨國與台灣的創業投資、產業發展實務經驗，精熟工廠管理、網路科技應用及服務，戴偉衡強調自己來自於產業，因此格外關切東林未來的發展。

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