國安基金委員會議決議退場，國安基金自從3月20日授權以來，歷經半年多的護盤，由於成交量、大盤指數均已在歷史高點，使得委員會議今日會中僅半個小時就決議退場。

國安基金自從3月20日被授權進場以來，迄今僅用掉7.5719億，是國安基金史上七次被授權進場以來，最為「省子彈」的一次。而就進場天期來看，目前史上最長的進場為第六次，從104年8月25日至105年4月12日，總共進場231天，目前國安基金進場時間已超過200天，是史上護盤時間次長。

上週儘管美國總統川普染疫消息傳出，但近一週來台灣股市幾乎未受影響，而且還多日大漲，是國安基金今日召開委員會議之後決定順勢退場的主因，由於國安基金在3月20日獲授權護盤之後，僅在授權後10日內進場7億多，自從今年4月之後，已未再進場，也結束國安基金長達2季的「備而不用」狀態。

由於國安基金退場，對於13日股市的影響如何，仍是未定數，因此除了委員會議已作出退場決議之外，政府四大基金也將在13日待命維護股市安定。國安基金幕僚則在委員會議中分析，美國總統大選結果的不確定性、新冠疫情在全球仍持續且衝擊全球經濟，以及中美衝突不斷等，將是未來股市須留意的三大變數。

國安基金幕僚會中分析，儘管新冠疫情疫苗已在研發的第三階段，但在疫苗正式問世之前，疫情仍在持續，是否會高峰再起仍是未定數；而就國內的經濟基本面來看，目前以ICT產業獨強，但包括工具機等出口導向產業仍受到衝擊，石化產業也因為運輸業低迷、油價大跌等效應亦不樂觀，而國際政治經濟情勢同樣也詭譎多變，尤以中美之間衝突不斷影響最大。

國安基金也在會後對外指出，我國疫情控制得宜，各項政策有效引導景氣復甦，經濟成長表現相對較其他國家優異，現行國際政經不確定因素雖仍存，但寬鬆資金將持續支持全球股市活絡及經濟復甦，且自從3月19日授權進場至今，台股累計漲幅逾4成，業發揮穩定市場及激勵投資信心成效，股市交易活絡有序，現階段已無「國家金融安定基金設置及管理條例」第8條之「國內、外重大事件、國際資金大幅移動，顯著影響民眾信心，致資本市場及其他金融市場有失序或有損及國家安定之虞」情形，因此委員會議決定停止護盤，後續將持續關注疫情發展及國際經濟情勢變動影響情形，必要時得隨時召開會議討論是否再授權執行安定市場任務。

(工商 )