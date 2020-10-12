由《哈佛商業評論》全球繁體中文版主辦的2020年「台灣CEO 100強」評選活動，上海商銀總經理陳善忠獲選「台灣CEO100強」，接受《哈佛商業評論》全球繁體中文版董事長高希均的頒獎。

上海商銀表示，陳善忠1980年進入上海商銀迄今已40年，歷任南京東路分行開行經理、財務部主管、副總經理及執行副總，1988年成功導入該行、也是全台第一家24小時ATM服務，並與統一超商結盟於其便利商店內設置24小時ATM，首開銀行與便利超商策略聯盟先河。2000年負責該行成立作業中心與區域中心的組織改造專案，使營運管理向上提升。

上海商銀指出，陳善忠2018年3月任該行總經理以來，完成股票上市，並成為前30大市值企業，2019年10月順利完成該行股票上市後的首次現金增資，成功募集136.8億元的新資本，強化資本適足性，同時持續推動新金融服務與擴展新市場，以及完成該行新建總行大樓的開工動土。

2019年上海商銀合併稅後淨利197.24億元，創該行歷史新高紀錄，7月出版的The Banker世界1000大銀行排名，該行排名第236名，也是歷年最佳排名。該行說明，這次能獲選2020「台灣CEO 100強」，更為銀行增添光彩。

2020年「台灣CEO100強」是哈佛商業評論全球繁體中文版為與世界一流的企業管理接軌，參考英文版全球執行長100強，於2016年首次辦理評選，且每二年辦理一次，今年是第三屆，主要評選的相關指標包括企業的淨值報酬率（ROE）及市值等，以肯定企業執行長不斷因應環境變遷而帶領企業持續成長，創造卓越經營績效，開創企業的營運新局。

(工商 )