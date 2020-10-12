中國解放軍正幫助巴基斯坦在巴控喀什米爾（Kashmir）地區部署地對空飛彈，整合兩國軍隊。在中印邊境衝突的背景下，中巴軍事合作提升到更高的戰術層面。

印度媒體Times Now News 9日報導，情報顯示，解放軍與巴基斯坦官員正在巴格（Bagh）縣部署飛彈，目前有120名至130名巴基斯坦軍人和25名至40名當地居民在工地內工作。

印度軍方搜集到的情報顯示，在傑赫勒姆（Jhelum）地區的欽納瑞村（Chinari），以及哈天巴拉縣（Hattian Bala）的恰寇蒂（Chakothi），也都有類似的施工正在進行，而拉薩丹納多克（Lasadanna Dhok）附近的新飛彈系統已建成。

此外，據印度情報機構6月表示，巴基斯坦軍方已任命1名高階軍官派駐北京的解放軍總部，以利整合兩國軍隊。

報導分析稱，大陸政府計畫透過中巴經濟走廊和「一帶一路」，參與巴基斯坦的政治和經濟，因此巴控喀什米爾對中方來說相當重要。

除了飛彈，巴基斯坦還從大陸進口了VT-4坦克等軍事裝備，並等待從陸方接收8艘039A型潛艇和4艘0541型飛彈護衛艦。

(中時 )