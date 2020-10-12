幸運3歲女童！睡醒找媽墜3樓 大樹緩衝救命 16:482020/10/12 中時新聞網 張達智 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市一名3歲女童從樓墜落，幸虧有樹木減緩跌勢，幸運僅輕傷無生命危險。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 不幸中的大幸！新北市五股區今天發生一起幼童墜落事件，一名3歲女童睡醒想找媽媽，竟然獨自爬上3樓窗台墜落，幸好窗外正好有長到約2～3樓高的大樹，樹枝減緩了女童的墜落，幸運僅有擦挫傷，警消獲報將她送往醫院觀察治療。 綜合媒體報導，這起意外發生在中午，據悉女童墜落時，剛好有鄰居經過目睹，想衝過去接她卻沒接到，幸運的是，中庭種植的樹木緩衝了女童的墜落，女童僅頭部、左大腿、右腳掌擦挫傷，不過為慎重起見，仍送往醫院觀察治療。 (中時新聞網) #墜落 #女童 #輕傷 #3樓 #樹木 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 有洋蔥！單親媽搶救罹患腫瘤狗媽媽 狗女兒捐血救命 10:092020/10/12 生活 媽媽加班未返家 9歲女童外出尋母累癱騎樓下 12:542020/10/12 寶島 楊宇騰發片軋BL劇喊睡不夠 04:102020/10/12 娛樂新聞 長安大墩精緻豪宅 擄獲台中人 04:102020/10/12 企業經營 劉子銓手語聊天免開口 04:102020/10/12 娛樂新聞 自小客、公車相撞氣囊爆開 4人輕傷 09:552020/10/12 社會 桃園大園國道2號多車追撞 「啟動大量傷患機制」5男2女急送醫 11:122020/10/12 社會 內湖養護所3死悲劇報告遭疑草率 議員轟不知檢討 15:032020/10/12 社會 肺癌手術也像類出國 粉領罹肺癌術後3天就上班 15:412020/10/12 生活 生輔員猥褻4少年 遭追償62萬 04:102020/10/12 社會新聞 社會熱門新聞 墾丁沙灘活春宮1女遭起底 閨密曝對話：非常粗 - 社會 租屋男交往6年驚覺真相 網：租金含睡的概念 - 社會 短裙黑絲襪妹兩腿夾「神秘充電線」 網笑歪：單人車震 - 社會 批TutorABC是「訟棍」 空中美語負責人吃妨害名譽官司 - 社會 人夫社工替女同事掌心畫圈圈 下秒摩鐵開房激戰數回合 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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