不幸中的大幸！新北市五股區今天發生一起幼童墜落事件，一名3歲女童睡醒想找媽媽，竟然獨自爬上3樓窗台墜落，幸好窗外正好有長到約2～3樓高的大樹，樹枝減緩了女童的墜落，幸運僅有擦挫傷，警消獲報將她送往醫院觀察治療。

綜合媒體報導，這起意外發生在中午，據悉女童墜落時，剛好有鄰居經過目睹，想衝過去接她卻沒接到，幸運的是，中庭種植的樹木緩衝了女童的墜落，女童僅頭部、左大腿、右腳掌擦挫傷，不過為慎重起見，仍送往醫院觀察治療。

(中時新聞網)