央視11日播出的《焦點訪談》報導中，指出屏東縣枋寮鄉顧問李孟居是「台灣間諜」，李也出面自白去年被枋寮鄉長陳亞麟「騙去」香港支持反送中。節目播出後，陳亞麟臉書被網友洗版，其中不少是使用簡體字的大陸網友（五毛），陳則反擊五毛「無聊、無恥、幼稚」。

11日深夜開始，陳亞麟臉書便湧入大筆留言，其中有不少使用大陸用語或簡體字，寫道「陳立委，兄弟去死，我選立委，哈哈」「你挺壞啊？背後玩陰的 現在喊兄弟？高呀！」「十年台獨無人問，一上焦訪天下知」…。

枋寮鄉長陳亞麟因李孟居事件，臉書遭五毛出征，他強力反擊五毛「無聊、無恥、幼稚」。（潘建志攝）

陳亞麟也高調反擊，寫道「五毛黨政軍全部出動配合共產黨來洗版，玻璃心碎滿地！真可悲。台灣的民主、自由和人權是你們永遠無法享受到的。」12日他再表示，中共內部封鎖言論，政治語言不能出現，五毛黨卻配合大外宣跑來台灣，到他臉書講五四三，覺得很無聊、無恥、幼稚。

他說，中共在連假時把李的事情炒作一次，證明大陸中央內部很混亂，並試圖轉移新冠肺炎疫情及長江流域治水不利的焦點。李從去年「被消失」到現在「被自白」，可以了解中共是怎樣的政權；李是大外宣也是大內宣，不只講給台灣人聽，也是講給大陸內部聽。

他說，他與李孟居是多年好友，李只是個單純的商人，做望遠鏡生意，因具有外語能力，也在紐約念書，因此聘請他當鄉政顧問，希望把枋寮行銷到國際，沒想到卻被中共拿來做政治操作，呼籲對岸趕快放他回來。

(中時 )