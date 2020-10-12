國安基金今天召開例會，決議終止授權，結束長達207天護盤退場，但後續若有必要，只要符合進場條件，隨時可召開臨時委員會，再授權進場護盤。

國安基金表示，我國疫情控制得宜，各項政策有效引導景氣復甦，經濟成長表現相對較其他國家優異，現行國際政經不確定因素雖仍存，惟寬鬆資金將持續支持全球股市活絡及經濟復甦。考量自109年3月19日起執行安定任務迄今，台股累計漲幅逾4成，發揮穩定市場及激勵投資信心成效，股市交易活絡有序，現階段已無「國家金融安定基金設置及管理條例」第8條之「國內、外重大事件、國際資金大幅移動，顯著影響民眾信心，致資本市場及其他金融市場有失序或有損及國家安定之虞」情形，經委員會共識決議，自即日起停止執行安定市場任務，回歸證券交易市場機制。

國安基金幕僚單位將持續關注疫情發展及國際經濟情勢變動影響情形，必要時得隨時召開會議討論是否再授權執行安定市場任務。

上半年全球股市受新冠肺炎影響劇烈波動，國安基金管理委員會3月19日於盤後召開臨時會，授權3月20日即可進場護盤；國安基金委員會於7月15日開第2季例會時，因「當初進場因素」尚未消除，考量疫情仍全球蔓延，對經濟衝擊未明，決議持續護盤；今天召開第3季例會，綜合評估後，考量台股交易活絡有序，且進場時間已超過200天，因此決議退場，有必要，隨時可程序取得授權進場護盤。

(時報資訊)