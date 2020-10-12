人民幣在岸價收跌223個基點 16:502020/10/12 工商 黃欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 人民幣兌美元在岸價12日下午4點半收報6.7358元，較上一交易日（9日）收跌223個基點，單日跌幅0.33％，成交量274.17億美元。 人民幣兌美元中間價12日報6.7126元，較上日升670個基點，漲幅1％，連升4日，升幅創逾15年新高。 (工商 ) #基點 #收跌 #人民幣在岸價 #人民幣兌美元在岸價 #點半 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 人民幣中間價大漲670個基點 創近一年半新高 10:492020/10/12 財經 人行12日起下調外匯風險準備金率 人民幣離岸價一度跌逾500點 11:442020/10/12 財經 推進人民幣國際化 深圳 開展跨境資金池試點 04:102020/10/12 全球財經 汎德永業掛牌首日開盤跳低 5分鐘內每張少賺4萬 09:132020/10/12 財經 《匯市》台幣再強升逾3角 本周戰彭淮南防線 10:172020/10/12 財經 1分鐘讀財經》台積電法說會15日登場 股價再戰歷史新高466.5 08:072020/10/12 財經 亞德客-KY 9月及前三季合併營收均創同期新高 15:122020/10/12 財經 權證星光大道－鈊象 在美大有斬獲 04:102020/10/12 證券．權證 《汽車股》暑休結束 廣華-KY9月營收今年首見正成長 10:172020/10/12 財經 《金融》瑞銀續讚人民幣 編織貨幣籃子時機浮現 15:392020/10/12 財經 財經熱門新聞 美追殺令前夕趕工！陸晶圓龍頭大作出爐 股價狂飆逾1成 - 財經 東洋取得德國新冠疫苗代理權 最多3000萬劑 - 財經 功成身退！國安基金決議結束207天護盤 創史上第二長 - 財經 從股災到創新高 台股飆漲逾4成 國安基金投報率曝光 - 財經 不懼新台幣強升 國泰金前九月獲利首破600億 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。