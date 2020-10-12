人民幣兌美元在岸價12日下午4點半收報6.7358元，較上一交易日（9日）收跌223個基點，單日跌幅0.33％，成交量274.17億美元。

人民幣兌美元中間價12日報6.7126元，較上日升670個基點，漲幅1％，連升4日，升幅創逾15年新高。

(工商 )

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