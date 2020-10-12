櫃買中心今（12）日舉辦「櫃買家族攜手挺公益 送愛1919食物銀行」捐贈儀式，集結櫃買中心、上櫃及興櫃公司幫助經濟弱勢及陷入急難的家庭。

櫃買中心連續8年支持1919食物銀行，總經理李愛玲表示，每年捐贈活動也一直獲得內部同仁的熱烈響應，為更積極發揮櫃買中心的公益能量，自104年起邀集上櫃、興櫃公司一起響應這有意義的公益活動，今年共吸引新潤興業、系微公司、杰力科技、M31科技、唯數娛樂科技、廣錠科技、精湛光學、新麥企業、益安生醫、群聯電子、兆利科技、宏捷科技、鈦昇科技、叡揚資訊、和勤精機及詠勝昌等16家櫃買家族公司熱烈響應，共同愛心募集132萬餘元、8,850公斤白米及其他愛心物資。

基督教救助協會鄭夙珺副秘書長表示，感謝櫃買中心及櫃買家族公司，長期支持弱勢朋友渡過難關，勇於面對希望的明天。1919食物銀行受贈代表阿國先生分享1919食物銀行協助他的故事，場面相當溫馨感人。

櫃買中心在台灣資本市場上扮演重要的推手，更當為櫃買家族公司表率，一同為企業社會責任及永續發展貢獻心力，凝聚櫃買家族公司的力量，發揮一加一大於二的加乘效果，擴大櫃買企業公益影響力，齊心為社會公益盡一份心力，讓櫃買家族的愛心發光發熱，照亮社會的每個角落，也希望未來能有更多企業和民間單位加入社會公益的行列，合力救助弱勢家庭，幫助這些家庭得到新生的機會。

(工商 )