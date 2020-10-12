雙十節假期過後，股匯市同步開高收高，台股連八紅，新台幣盤中一舉衝破「彭淮南障礙」28.632元，但尾盤央行加大作價幅度阻升後，漲幅收斂至5.6分，終場收在28.909元兌1美元，仍創逾9年2個月新高，台北外匯經紀公司成交量10.43億美元。

外匯交易員指出，國際美元在雙十節連假期間續弱整理，假期過後新台幣因此展開補漲效應，加上外資匯入及出口商拋匯積極，盤中升勢完全煞不住，直接衝抵28.6元，超逾2011年5月5日的收盤價28.632元，即前總裁彭淮南20年任內最高價，市場稱為「彭淮南障礙」。但央行則是擴大干預作價，幅度逾2.5角，最後回到28.9元價位。

外匯交易員認為，新台幣盤中最多雖飆漲3.66角之多，但若扣除雙十節前尾盤作價的部份，升幅為略低於1角，短線暫時看不到重大負面消息，若外資續匯入，出口商恐慌性拋匯難停歇，央行尾盤作價幅度也不可能無限擴大，預料「彭淮南障礙」可能守不了太久。

(工商 )