受連假期間國際股市呈現漲勢激勵，台股12日早盤開高即挑戰萬三位置，但部分量能尚未回歸，台股盤中便一路區間震盪，成交金額放大至2,287億。

蘋果14日凌晨1點將發表新機後，台積電15日將召開法說。目前在台積電領漲台股下，短線台股的拉回仍可偏多操作。

群益期貨指出，外資現貨買超133億，期貨淨多單縮減至29,128口。自營商選擇權淨部位，目前以賣賣權為主要布局，期貨呈現大量淨多單。

近月選擇權籌碼呈現中性偏多格局，賣權OI大於買權OI差距為2萬7,000餘口，買權OI持續往上履約價作翻移退守。周選方面，買權賣權OI增量相去不遠，目前選擇權多空皆無明顯表態。

外資現貨連續買超百億以上，自營商選擇權中性偏多，月、周選中性偏多，整體籌碼面中性偏多格局。雖然大立光破底，影響台股漲勢，但新台幣依舊強勢，熱錢不止，短線台股將持續挑戰萬三壓力關卡。

(工商 )