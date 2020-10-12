台視、三立奇幻旗艦大戲《天巡者》，今（12日）舉辦「鍾馗身邊的三個女人」記者會，包括鍾馗的愛人「孟婆」邵雨薇、鍾馗的上司「秦廣王」周曉涵及鍾馗的妹妹程雅晨盛裝出席。周曉涵所飾演的秦廣王就是大家所知的閻羅王，冷豔妖嬈，氣場非凡，十足的御姐風範。劇中動不動就伸手挑逗鍾馗（賀軍翔飾），這次周曉涵與賀軍翔對戲，經常要挑逗他，她記得第一場戲就用手摸他胸部，結果竟變成用抓的，周曉涵說她就像主持節目時的小S，遇到小鮮肉或是帥哥就會摸一下他們，笑說賀軍翔因為這樣才開始努力健身。

邵雨薇則透露，只要是很早的班她和賀軍翔到現場臉都會水腫，一直要到中午才會恢復正常，而這次在劇中有不少特效及吊鋼絲的鏡頭，特別是飾演秦廣王的周曉涵出場，要從四層樓高很有氣勢的飛下來，腳還要穿高跟鞋，這鏡頭拍了七八次，每次為了到定點都擔心跟太高而扭到腳，而邵雨薇也沒好過，有一場她要被另一個時空吸走，鍾馗就一直抓住她的手，她呈現的方式就像湯姆克魯斯在「不可能的任務」電影中，身體要保持平衡，每次拍完背脊都很痠痛，但最糗的是程雅晨，因為她有懼高症，每次只要距離超過膝蓋的高度就會哇哇叫，有一場她們要從二樓窗戶爬到一樓，劇情中該軟腿是邵雨薇，結果最後卻變成程雅晨在哇哇叫。

邵雨薇於《天巡者》扮演賀軍翔愛人孟婆（圖片三立提供）

(中時新聞網)