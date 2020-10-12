香港資深女星米雪是電視史上第一位黃蓉，身為玉女掌門人的米雪，也是著名的美魔女代表，而米雪近日則難得大秀好身材，只見她以一身中空裝入鏡，身穿亮黃色運動內衣、橘色運動短褲，米雪大秀纖細小蠻腰，令人讚嘆的是米雪馬甲線炸裂，她絕美的身材曲線，完全看不出她已64歲。

米雪連續曬兩動態、解放好身材。（圖／取材自米雪微博）

米雪昨在微博大解放，連續曬兩動態、解放好身材，只見米雪都身穿運動內衣搭配貼身短褲，米雪大秀纖細蠻腰和一雙長腿，更吸睛的是米雪的馬甲線炸裂，米雪的好身材根本是少女無誤。

其實米雪一身中空裝是為了運動，她也發文提到：「練跑時穿上繽紛彩衣，加倍精神好，充滿能量，跑得特別～爽！」，而米雪運動之餘也不忘訓練自己「加緊鍛鍊～背肌，腿肌」，不難看出她對自己的身材要求超嚴格。

其實米雪是電視史上第一位黃蓉，這部戲創下香港首個百萬收視紀錄，讓當時剛踏入的米雪因此一炮而紅，米雪因此擁有最美黃蓉、國民美魔女的稱號，也奠定她的玉女地位，而如今保養有術的米雪還是外界公認的美魔女，沒說真的看不出她已64歲。

(中時新聞網)