臺鐵局今（12）日宣佈，即將啟動「鳴日號＋藍皮解憂號觀光列車」公開招商，本周三（14日）將先舉辦招商說明會，歡迎業者報名。

本報今天報導指出台鐵局將以「鳴日號」觀光列車打頭陣，主攻高端餐飲，擬開放旅行社、觀光業者組隊投標，強調搭台鐵、賞寶島風光，還吃得到米其林一星或必比登餐點，並將於明年一月將與台鐵第一座觀光客VIP貴賓室同步亮相。

台鐵局今天下午隨即發出招商說明會通知，針對明年一月登場的「鳴日號」與明年第二季將登場的「藍皮解憂號」進行說明。台鐵局表示，本案履約標的為是經營「鳴日號暨藍皮解憂號觀光列車」業務，於業務所排定行程中，使用本局全區間之任一車站，由得標廠商辦理套裝旅遊行程。

另外，台鐵局說，廠商也須租用鐵道旅遊服務場域，也就是租用指定各車站禮賓候車室空間、接待櫃檯空間、辦公空間及停車場。台鐵局表示，本案預計於10月中旬上網公告招商，招商資訊請參閱政府電子採購網。

(工商 )