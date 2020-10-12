台灣鋼鐵集團旗下扣件線材大廠春雨工廠（2012）12日公告2020年9月自結營收，為新台幣6.8億元、月增4.83％，創近6個月來新高，累計1-9月自結合併營收57.74億元，較去年同期減少。

董事長林輝政表示，9月營收海內外皆有正向表現，其中扣件類的內外銷營收與上月持平，持續穩健，線材類的內銷營收受惠接單動能轉強，月增12.46%。海外市場部分，印尼的9月營收則是連續第三個月逐月成長，月增 26.1%，主要是印尼新年後加上雨季結束，民間建築施工回復正常，帶動建築用扣件需求高漲，在擁有高市占與第一品牌優勢下，受惠最大，營運可望重返年增軌道。

林輝政進一步指出，從產業鏈上中游的接單狀況皆傳捷報觀察，第四季將是今年扣件業全年最旺的一季。上游的中鋼率先表態第四季訂單狀況優於預期，內銷接單近滿載、外銷接單回復至6-7成，顯見市場交易熱絡，帶動鋼價走揚，春雨也在9月份跟進調高產品售價。春雨目前的接單能動持續順暢，樂觀看待公司第四季營運表現，未來將逐步重返成長軌道。

(工商 )