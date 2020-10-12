徐若瑄錄吳宗憲 陳漢典 Lulu主持的《綜藝大熱門》。（吳松翰攝）

徐若瑄12日錄吳宗憲、陳漢典、Lulu主持的三立節目《綜藝大熱門》，吳宗憲現場揮毫贈字「鼠去牛來紅不讓」給徐若瑄，更提及兩人曾在同唱片公司當師兄妹，徐若瑄一臉疑惑，後來終於憶起笑說：「當公司有劉德華、鄭伊健、梅豔芳，怎麼會看到你呢？」Lulu則神來一筆，「墨寶何時值錢？當寫的人……飛黃騰達時」，徐若瑄還送上槓龜蛋糕給3個主持人，全場笑翻。

吳宗憲近日剛到澎湖錄《綜藝玩很大》，那是黃鴻升（小鬼）過世後首次錄影，他表示：「心情上，這一年發生很多事情，但因有愛所以我們存在，我的孩子也給我很多愛。」他更喊話金鐘評審，「可否用收視率換一座金鐘獎？線上沒有收視第2名，這就是一場沒對手的比賽，評審換來換去不如固定吧，看幾年才給我們」。他坦言澎湖錄《玩很大》時，KID只要關機就崩潰，「第一餐決定不要大家一起吃，心裡面還是會想念，希望小鬼一切圓滿，我們相信他現在很放心，我給他很多禱告。」

陳漢典（左起）、吳宗憲、Lulu主持《綜藝大熱門》。（吳松翰攝）

吳宗憲現場也邀徐若瑄錄《玩很大》，「來吧來吧，妳跟別人不放心，跟我安啦！」他笑稱自己認識徐若瑄老公比她久，她燦笑沒有直接答應，但隨即肯定《大熱門》的努力，「我很喜歡這個節目，現在很少可以唱歌，又老中少都喜歡的節目。還有就是說，我也進入家庭了，很常看電視，莫文蔚、玖壹壹來時我都有看」。

(中時 )