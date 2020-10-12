大陸晶圓代工龍頭中芯國際傳出N+1製程獲得大陸半導體企業流片測試成功，成為該公司遭到美國商務部制裁後首個好消息，中芯國際在成功發展14奈米製程之後，再度跨足先進製程領域，若依照先前科技業調研機構所稱，N+1製程更接近8奈米製程。

中芯國際股價12日開高走高，一度上漲2.52港元或13.63%、暫報21港元，終場收在20.6港元。A股股價表現也勁揚超過12%、收在57.41元人民幣，46.16億元人民幣。

據《香港經濟日報》報導，大陸高階混合電路晶片設計企業芯動科技，通過中芯國際FinFET N+1先進製程投片和測試，指出所有IP均由大陸自主生產，功能一次通過。芯動科技發布報告顯示，在採用尚待成熟的中芯國際N+1製程，該團隊投入數千萬元人民幣設計優先化，並完成流片，經過數月多輪測試，協助中芯國際突破N+1製程良率瓶頸。

原為台積電前研發處長的梁孟松，在2017年10月加入中芯國際，短短300天協助其突破陷入多年研發困境的14奈米FinFET製程，中芯國際業績表現逐漸有起色。隨著陸美貿易戰擴大至爭奪科技霸權，中芯國際在全球獨家供應EUV光刻設備的荷商艾司摩爾(ASML)的訂單遭到美方阻撓。美國商務部也在今年5月加緊華為禁令，面對美方壓力，中芯國際也不斷在對外回應透陸無法繼續供貨華為，但最終也遭美方祭出出口管制措施，中芯國際的先進製程研發受限。

不過，中芯國際的半導體生產設備與材料仍可以向歐系、日系廠商進貨，短期來說對中芯國際影響有限，加上大陸半導體產業加速發展進程，中芯國際在成熟製程產品線仍有一定自主能力。

今年4月中芯國際年報顯示，，N+1製程研發已經進入客戶導入階段。外界一度傳N+1製程等同台積電的7奈米製程，但遭到中芯國際否認，表示該製程將用不到EUV技術，同時預計在2021年才會大量量產。Gartner研究副總裁盛陵海表示，N+1製程差不多是8奈米，N+2製程才會更接近7奈米製程。

據《新浪財經》日前報導，中芯國際表示，N+1製程已經進入客戶導入階段，可望於2020年底小批量試產，按此說法，中芯國際將在2021年量產N+1製程。

(中時新聞網)