高市聯合醫院、中山醫大共同研究發現，人類乳突病毒（HPV）感染與乾癬疾病的發生呈現正相關。60歲以上HPV患者，相較未感染者增加65％罹患乾癬風險。該研究登上國際流行病學權威期刊IJE，此結果為自體免疫疾病─乾癬的發生機轉，提供重要參考指標。

該研究由高市聯合醫院醫學教育中心主任洪堯民、中山醫大醫學研究所教授魏正宗合作投稿。以全民健康保險研究資料庫大數據，探討HPV與乾癬間風險關係，在校正完干擾因子，包含共病、年齡、性別、藥物使用、皮膚科就診次數後，研究發現HPV感染和乾癬發生呈現正相關。

在分層分析中發現，年齡分層有影響力，隨著病患年紀增加，獲得乾癬的危險程度也增加。逾60歲HPV病毒者，較未感染者增加65％罹患乾癬風險；而女性感染HPV，較未感染者增加31％罹患乾癬風險。

研究團隊共蒐集6萬6274名，介於1997至2013年曾受HPV感染病患，以1比4比例蒐集相同共病、年齡、性別的無HPV感染對照組（26萬5096人）。研究自2018年底進行文獻查證，資料蒐集和統計分析，歷經國際流行病學期刊長達1年以上嚴謹審查，今年6月獲准接受刊登，並獲美國Physicians Weekly雜誌深入報導。

(中時 )