◎第16號颱風「南卡」生成 北北基宜防大雨

原位於中西沙島海面的熱帶性低氣壓於今(12)日下午14時發展今年第16號颱風南卡(國際命名： NANGKA)，預測朝西向海南島方向移動，對台灣無直接影響，不過外圍環流將為基隆北海岸、宜蘭及大台北山區帶來大雨甚至豪雨，須特別留意。

◎吹哨者遭離職康軒道歉 勞資調解達共識

康軒爭議案今下午2時在新北市府舉辦首場調解會，目前會議接近尾聲，康軒集團率先發布新聞稿回應，本次事件引起社會上諸多紛擾，康軒公司深感抱歉，也願意虛心接受社會各界的指教，並向被影射員工造成的身心受創致歉。

◎教召年限延長至15年？國防部正式回應了

有關「志願、義務役後備軍人，召訓年限擬延長至15年」乙節，後備指揮部今（12）日表示，為有效提升後備戰力，後備部隊編管以滿足後備戰力改革後各類型部隊作戰需求為考量，解除原編管8年之限制，採「後退先用，精選適員，固定編組，年年施訓」方式執行，以遴選符合部隊專長需求為主，無特定年限律定。

◎暫時喊卡 總站夜市籲合法後重新出發

台中市北屯區「總站夜市」，國慶連假盛大開幕，迄今尚未取得營業許可執照，11日違法營業遭台中市經發局開罰6萬元。夜市發言人指出，全力配合政府輔導，改善問題，早日讓夜市合法營業，目前暫時停止營業，請顧客等待重新出發的「總站夜市」。

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(中時新聞網)