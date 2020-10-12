人民幣近期不斷上漲，以及中國國家主席習近平本周將南巡，對大彎區發展情勢造好。

周一香港恆生指數大漲530.55點或+2.20%，為24649.68點。國企股(H股)漲260.89點或+2.71%，為9878.74點。領漲最多的板塊為傳媒印刷，上漲4.0%，次為半導體股和保健護理股，分別上漲3.7%和3.1%。

銀行股和汽車股走強。工商銀行大漲5.7%；長城汽車和恆大汽車分別上漲5.2%和13.6%。

小米集團為今日交易金額第二大，大漲8.35%，報22.7港元。小米周一發表一指連UWB技術，為進行室內精準定位的技術，支援該技術的行動裝置皆可指向和直接進行控制。

周末傳出超微(AMD)將出價300億美元收購賽靈思，反映出半導體產業的前景看好。華虹半導體大漲12.6%，報31.2港元。

中芯國際大漲11.4%，收報20.6港元。媒體報導中國的芯動科技完成基於中芯國際的FinFET N+1製程和測試，將協助中芯國際突破製程良率的瓶頸。

(時報資訊)