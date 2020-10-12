1995年台新銀行玫瑰卡以「認真的女人最美麗」，成為許多女性永恆的座右銘，在上市25年之際，10月12日全新推出「玫瑰Giving卡」，傳承「認真」的精神，訴求「為愛付出，我願意」，彰顯女性將付出視為自我實踐的精神，尤其首創卡面鑲嵌蜂巢式墊片，滴入香水後具擴香功能，讓專屬味道跟著卡片愛香隨，首發限量1萬卡。

台新銀行表示，玫瑰Giving卡呼應疫情下國人齊心創造的互助氛圍，且權益與卡面充滿令人驚喜創新，為首張累積消費可獲居家清潔服務的卡，消費回饋機制市場首見，即於人事行政局公告的「節假日」消費，日曆「見紅就給」，最高可獲3％現金回饋。卡面鑲嵌首次面世的蜂巢式墊片，滴入香水後具擴香功能，讓個人專屬的味道跟著卡片愛香隨。更配合新上市的百貨消費17％高額回饋，預料將成為目前百貨周年慶期間，話題性最高的神卡。

台新銀行指出，有別於市面上多數信用卡以消費類別作為加碼回饋基礎，玫瑰Giving卡以消費時間點為依據，包含一般週末、中秋、端午，和春節連假等，就是日曆上「見紅就給」3％回饋，無需記憶消費類別。更規劃市場首見的「權益試用期」，不論是否綁定台新帳戶扣繳台新卡費，核卡後首二期帳單消費，皆可獲節假日與國外消費3％回饋。

玫瑰Giving卡平日消費累積，更獨步市場提供居家清潔服務。台新銀行支付金融處副總經理黃天麟說明，依據去年該行消費者質化調查，居家清潔是有小孩的家長群最期待的信用卡權益。因此該行與極具企業願景的「呼叫黃背心」服務平台聯手，推出四大熱門居家服務，做為玫瑰Giving卡主打權益。

持卡人在平日消費累積達9萬，即可選擇清洗洗衣機、冷氣機、抽油煙機或雙人床墊一次，每年上限二次，合計最高市價可達4,000元。黃天麟補充說，「呼叫黃背心」成立初衷，是為提供顧客安心專業的上門居家服務，同時解決產官學即將面臨缺工的痛點，培養更多技職學子投入，改善產業問題，與玫瑰Giving卡的「付出」精神不謀而合。

目前適逢各大百貨週年慶陸續開跑，黃天麟強調，玫瑰Giving卡上市前1萬名進件卡友，於11月底前使用指定行動支付，於新光三越、誠品生活、TAIPEI 101、統一時代、微風、漢神等百貨消費，最高一筆滿1萬元交易，可獲17％現金回饋，回饋上限達3,800元，不妨趁此機會汰換家電或採購高價用品。

台新銀行並且小提醒申請人，該行信用卡申辦效率隨玫瑰Giving卡上市一併提升，進件後最快3分鐘即可核卡，10月15日開始若持卡人已成為Richart Life APP會員，無需等待實體卡寄達，可立即綁定台新Pay至全家、萊爾富、OK便利店和台灣大車隊等通路消費，今年底前還可獲額外最高10％回饋。

(工商 )