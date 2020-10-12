國際評級機構穆迪最新公布的「中國影子銀行季度監測報告」顯示，2020年上半年，中國廣義影子銀行資產增長人民幣（下同）6,500億元左右，達到59.6兆元。而在2019年，中國廣義影子銀行減少了2.3兆元。

報告稱，影子銀行總體增長主要由理財和資管產品對接的資產增長推動（增長9,000億元），同時也來自於未貼現銀行承兌匯票增長4,000億元。

若再加上疫情對經濟的衝擊，2020年上半年影子銀行資產占名義GDP的比例從2019年底的59.5％推高至60.4％。資管新規實施的期限推遲到2021年底，這可能導致短期內影子信貸進一步增長。同時，核心影子銀行資產依然大幅收縮，但年減幅度從前一季的7.9％縮小至第二季的5.4％。同期內，包括信託貸款和委託貸款在內的其他核心影子銀行資產共減少了3,500億元。在監管趨嚴的情況下，其他類型資產（尤其是P2P貸款）也減少了3,000億元。

穆迪認為，監管部門將資管新規的實施期限推遲到2021年底，體現了中國政府為應對疫情衝擊的所做出的的政策應對，短期內可能將導致影子信貸進一步增長。但在中期內，中國監管部門仍將推進資產管理行業的改革。

(工商 )