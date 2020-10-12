台灣智慧電動車及綠能科技協會（簡稱，電動綠能協會／TEGA），12日舉行成立大會暨第一次理監事會議，共選出15席理事及5席監事。選舉結果，首屆理事長由車王電子董事長蔡裕慶擔任；另包括成運汽車董事長吳定發、中興大學校長薛富盛、亞力電機副董事長鄭朝彬，及昇陽電池董事長楊敏聰，則擔任常務理事。

該協會未來期盼各界攜手合作，共同為台灣電動車與綠能科技產業貢獻一份心力。 面對全球暖化危機，智慧城市邁向低碳、環保，已是發展趨勢，而太陽光電、電池儲能及風力，已接續興起，更使得電動車與電力微電網連結，成為該協會的重點推動發展方向。

電動綠能協會12日成立，國內產官學研單位代表、學者專家、專業經理人與公司創辦人，齊聚一堂，共同以「推動產業升級，並促成國際合作交流及增進台灣影響力為使命」。

該協會12日成立，相關產業界、學界、政要貴賓共同到場與會，並舉行第一屆理監事選舉，共同討論協會運作與發展。與會單位包括台中市交通局、台電、車王電子、亞力電機、台北合眾汽車、成運汽車、賀喜能源、華德動能、昇陽電池、重光電線電纜、協弘遊覽汽車、馨盛汽車、旭春、長園科技、世正光電、車輛研究測試中心、達穎智權、台經院、主婦聯盟及金屬中心等單位。

另與會的學術單位，還包括中興大學、彰化師範大學、師範大學，及虎尾科技大學等單位。電動綠能協會將從產學合作及培育人才，作為出發點，並以電池儲能、馬達驅控、電能處理、系統整合等創新研發技術，做業界整合。

至於會務發展，則從產業技術、資訊交流、國際推展及法規研議等四大委員會，啟動運作，並連結國內機電能源、電子電機與車輛產業廠商，期望能將產學研的研發成果整合，達到技術知識化，以提供人才培訓與產業諮詢；同時也為政府制定相關政策提供建言，未來期許與國際相關合作單位連結，讓台灣成為國際電動車與綠能科技產業的一員。

(工商 )