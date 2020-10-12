台中的鋼彈迷有福了！國立公共資訊圖書館推出「鋼彈進駐圖書館--鋼彈不只是鋼彈教育展」，展出收藏家高晧庭30多年的收藏品，包括夏亞專用薩克及獨角獸鋼彈等3座50公分至120公分的大型鋼彈模型，周邊展品包羅萬象，展出鋼彈早期在台灣民間的郵票貼紙、紙上遊戲及書籍留下的蹤跡。

由日本動畫導演「富野由悠季」自1979年所開創的機動戰士鋼彈，風靡全球，各類周邊商品興起，其中的「鋼彈系列」模型迄今邁入40年。在大學任教的收藏家高晧庭，是超級的鋼彈迷，累積收藏長達40年。高晧庭說，他從就讀國中小時，就迷上鋼彈模型，長大後，了解鋼彈作品的內涵後，更著迷。

國資圖表示，展品最受矚目的是3座50公分到120公分的大型鋼彈模型，包括由塑膠射出組合而成「夏亞專用薩克」、由紙製成的「獨角獸鋼彈」模型，讓鋼彈迷驚艷不已。此外，還有來自各路高手的模型創作、絕版模型，周邊商品多元包括古早仿製品、厚片貼紙、鬥片、郵票貼紙、贈品玩具、紙上遊戲、書籍等。

「鋼彈進駐圖書館-鋼彈不只是鋼彈教育展」由國資圖與靜宜大學蓋夏圖書館合作舉辦，將在國資圖自10月13日展至11月22日，10月25日將安排專題講座，由高晧庭主講「我的鋼彈生活軌跡」。

(中時 )