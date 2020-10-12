台灣豬肉品質優良，且不含瘦肉精，是消費者首選。（廖志晃攝）

中央政府宣布明年1月1日起，開放含有瘦肉精的美國豬肉進口；南投縣政府堅決反對，並在縣務會議通過《南投縣食品安全管理自治條例》草案，嚴格規定縣內市售豬肉及加工品，都不能含有瘦肉精，違者最高罰鍰10萬元。

南投縣長林明溱，12日在縣務會議中指出，俗稱瘦肉精的乙型受體素約有40種，也包括美豬施打的萊克多巴胺，人類長期大量食用，可能產生心跳加速、血管擴張、肌肉顫抖、焦慮及代謝異常等中毒症狀，明顯有危害國人健康之虞，因此，縣府必須嚴格把關，在第一線捍衛縣民的健康。

林明溱表示，《南投縣食品安全管理自治條例》草案，將提請南投縣議會審議，相信會獲得重視民意與縣民健康的議員支持，並且趕在年底前公告實施。

中央將原本零檢出的乙型受體素容許標準，修改放寬為百萬分之0.01（0.01ppm），難保萊克多巴胺不會過量殘留在進口美豬及相關製品。

因此，《南投縣食品安全管理自治條例》明定所有在南投縣豬肉及製造、加工、調配、包裝、運送、貯存、販賣及贈品或公開陳列的豬肉製品，維持瘦肉精零檢出，請所有商家配合以免受罰，縣府衛生局也會積極抽檢，尤其是進口美豬及相關製品，一旦檢出殘留瘦肉精，絕對嚴格開罰。

(中時 )