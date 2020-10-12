高雄市仁武警分局澄觀派出所長薛冠洲，12日凌晨處理完釣蝦場糾紛案後，在回到派出所途中突然在警車內抽搐，經緊急送醫開刀，目前已脫離險境。內政部長徐國勇聞訊到高榮慰問，他說，希望落實代理人制度。

徐國勇聞訊，於12日下午3時30分至高雄榮總醫院，了解薛所長的病況，與探視家屬。他囑咐，該院一定要給予警察同仁最好的醫療照護。

在高總的全力醫治下，薛冠洲的情況也逐漸穩定。徐國勇除向家屬表達對於薛所長的辛勞肯定之意，更希望薛所長能早日康復。徐國勇表示，社會環境日趨複雜，致犯罪案件類型改變，警察維護治安任務日益艱鉅，導致警察的工作壓力倍增。

徐國勇說，感念警消的辛勞，落實代理人制度，盡量不要讓同仁休假後趕回，以獲得充分良好的休息，並鼓勵員警正當休閒及運動，調養身心健康。

另斟酌資深員警的健康與負荷程度，及勤務執行能力，在不影響整體勤務運作的情況下，應因時因地制宜、循序漸進推動，藉由彈性調整勤務方式，比如編排靜態或非攻勢勤務，讓資深外勤同仁有適宜可負荷的工作服勤方式，同時借重他們的經驗傳承完成世代交替。

(中時 )