購物中心總經理莊景堯帶領營運事業群協理楊鈵彥及主管一同揮劍擊破氣球，在全體員工歡呼下，眾人誓言齊心突破11億業績。（曹婷婷攝）

全台百貨業經歷上半年疫情衝擊，一年一度重頭戲周年慶開跑，南紡購物中心15日起首波「6周年慶」喊出衝破11億元業績，祭出超低門檻、高額回饋，好康冠居全台，堪稱今年最殺周年慶；而外界關注的二期「置地廣場」也預計12月底對外問世，最大亮點是KTV業者包辦2層樓60間包廂，打造全台南最大KTV。

南紡購物中心下半年甩開疫情陰霾，隨著國旅夯、民眾消費買氣回升等，營業額倒吃甘蔗，迎接周年慶檔期到來，為延續帶動買氣，全館獨家推出化妝品與館內指定店櫃可合併累積現金回饋方案，更降低滿額回饋門檻，消費滿2000元就送300元，ZARA等五大品牌也限時回饋，民眾還可參加會員卡、聯名卡、指定業種再加碼及心心集樂趣等活動，最高可享滿6000元送1100元，超低門檻高額回饋，可說是全台之冠。

南紡購物中心今天舉辦6周年慶誓師大會記者會，以「Fun玩紅白機」為主題量身打造，活動開始由變裝成超級瑪莉、春麗、音速小子等電玩經典角色的樓管舞蹈表演，炒熱氣氛，購物中心總經理莊景堯帶領營運事業群協理楊鈵彥及主管一同揮劍擊破氣球，在全體員工歡呼下，眾人誓言齊心突破11億業績。

莊景堯表示，本次史無前例推出滿2000元送300元現金回饋，加上會員卡、聯名卡、樓面加碼、心心及樂趣等活動，消費滿6000元就可獲得1100元回饋，現金回饋率接近19％，是全台數一數二的高回饋，歡迎消費者共襄盛舉。

南紡購物中心6週年慶將於15日起至21日預購，首波檔期活動在22日起至11月4日開跑。預購及首波活動期間，民眾在館內指定店櫃及化妝品專櫃消費滿2,000元即可獲200元商品抵用券(可累贈)及2張壽司郎50元折價券，預購及正檔首4日持會員卡消費再加送100元商品抵用券，館內ZARA、ZARA HOME、Massimo Dutti、UNIQLO與GAP五大品牌也將在22日起至28日加入合併累積，全館指定大家電及名品傢俱則享滿萬送千回饋，以上活動依現場公告為準。

眾所矚目，緊鄰一館的南紡購物中心「A2館」，也預計年底營運，兩館將有內部串聯通道，一旦二館營運，南紡購物中心將成為台南地區占地最大百貨綜合商場，其中，台南在地賓士KTV也將進駐，打造60間包廂即貴賓專屬包廂等，有別於目前KTV樣貌，值得期待。

(中時 )