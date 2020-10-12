戶外休閒、高端醫療訂單續強，八貫（1342）9月營收1.63億元，月增9.66％、年成32.78％，續創今年單月新高，第三季營收季增35.26％；前三季營收11.6億元，年增6.04％。第四季醫療、戶外及航太救生三大訂單持續增溫，營運可望再向上，全年營運挑戰新高可期。

八貫表示，第二季起全球各國陸續解封，休閒活動復甦，戶外產品訂單逐步回溫，加上醫療床出貨暢旺、以及應用於醫材與救生的機能布料拉貨強勁，第三季單季營收4.37億元，季成長35.26％。其中，9月營收受惠歐美對、戶外充氣床墊及保冷袋機能性布料的強勁需求帶動，呈現月增、年增雙成長，並續創今年單月新高。

展望後市，八貫看好醫療、戶外及救生三大類產品之後市發展。八貫指出，今年因疫情大幅帶動醫療產品需求，TPU應用從醫院高端醫療床延伸至居家照護，目前居家照護市場規模是醫療產品產值的6倍，公司與歐美一線醫療大廠合作關係深厚，可望與客戶共同擴增終端市場之產品應用。

此外，八貫另一大主力應用戶外用品未來朝向更輕量化、複合性之產品開發，例如自動充氣式（泡棉）睡墊的後市可望成長。救生產品部分，航空逃生等高階產品所需機能專用布已啟動量產並陸續出貨，中長期營運向上成長可期。

(工商 )