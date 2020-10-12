國民黨政策會執行長的立院黨團總召林為洲，在國慶日拋出「中國國民黨」改名的想法，引發各界議論。對此，資深媒體人黃創夏則是在臉書發表看法，直接點出「笨蛋，國民黨的問題不是名字啦」。

林為洲在臉書寫下，「中國國民黨VS國民黨，要不要去掉『中國』？我們認定的『中國』，當然是指『中華民國』，但容易與對岸的『中華人民共和國』混淆。不只是混淆的問題，牽涉的還有『中國』這個名詞所指涉的意含的定義權、話語權，以及戰略上為了台灣最大利益，維護海峽和平，保留與對岸對話、周旋的連結與縱深，等等問題。國民黨改革的第一步：沒有不能談、不能討論的議題，包容多元、務實面對問題，才有可能獲得有價值的答案。」

對此，黃創夏忍不住在臉書寫下，「我改名『德華』就會很帥？」他也直接砲轟國民黨「笨蛋！國民黨的問題不是名字啦...」並附上多個傻眼的符號。

然而，這篇貼文曝光後，引發不少網友討論，很多人說「改來改去離不開中國兩個字，還是不認同台灣」、「先改名表示有想改革的決心！但我覺得我們多想了，這是不可能的！」、「林為洲委員可能以為改名就可以『改運』了！」但也有人認為「但改名字是一個好的開始！但既使改了名字，還是需要觀察～」、「問題當然不是名字，但民進黨一直把這名字當問題啊！所以現在把問題抽掉礙到誰了？」

(中時新聞網)