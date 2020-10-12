國民黨今年總統敗選後，黨內再掀起改名聲浪，而日前國民黨團總召林為洲的說法也引起熱議，今(12)日他也再度出面回應此事。對此，資深媒體人黃暐瀚直言，林為洲說的是大白話，並表示，改不改名和選舉的勝敗都是國民黨自己要面對的。

黃暐瀚在臉書上表示，立法委員林為洲提出「國民黨改名」討論，引發黨內開火，而黨主席江啟臣緊急出面滅火，強調此刻黨致力於民生議題，「改黨名」不是當務之急。但林為洲上午接受專訪時，這是他個人意見，既然主席已經定調不談，他也就不再深談改黨名的話題。

黃暐瀚指出，林為洲也強調，當「中國」在台灣、在國際，已經普遍被認知為「中華人民共和國」的時候，中國國民黨的「中國」二字，都讓國民黨在選戰中吃虧。至於有人批評「去中國化」，不就變成「小綠」？林為洲則說，他主張改成「中華民國、國民黨」，意義在於證明之後，不會混淆，也沒有「去中國化」的問題。

黃暐瀚也說，改不改，都是國民黨自己的選擇，要面對選舉勝敗的，是國民黨自己，別人沒辦法幫忙做決定。

網友們也留言回應，「看起來，江主席腦袋還是很清楚........只會想選舉，就等者被出局吧」、「不接受歷史，就不會有未來」、「國民黨歷史因果宿命！新世紀必須跳出舊思為舊框架！天命封印如何應變真是考驗？」、「走倒楣運時會想改名是人之常情，但重點是人的素質而不是名字」。

中華民國、國民黨 立法委員林為洲提出「國民黨改名」討論，引發黨內開火。 立委賴士葆痛批，黨團幹部不要亂講話，陳雪生更是嗆聲，改黨名他就退黨。黨主席江啟臣緊急出面滅火，強調此刻黨致力於民生議題，「改黨名」不是當務之急。 林為洲上午接受「... 由黃暐瀚發佈於 2020年10月11日 星期日

(中時新聞網)