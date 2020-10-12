「電眼女神」安以軒2017年正式死會，甜嫁身家百億的澳門德晉集團CEO陳榮煉，婚後2年終於有了愛的結晶，去年寶貝兒子「66」誕生，她也子女運大開，今年6月又宣布懷上二寶，如今即將臨盆，安以軒曬孕婦寫真，坦言沒想到這麼快能再添一寶，宣布生完就「封肚」。

安以軒上月慶祝40歲生日，除了慶生，宣布了更大的消息，「今年的生日很特別～ 一個在我的肚子裏，一個在我懷裏，一個陪在我身旁，一家四口！」，很感謝並珍惜老天給予的安排，也表示已知足，同時分享了願望，希望疫苗快出現，讓疫情過去，世界能如常復原。

安以軒用火辣孕婦照，宣布生完這胎就封肚。(取材自安以軒臉書)

而隨著時間過去，安以軒的肚子一天天大起來，如今她已有9個月身孕，不久後就要卸貨，她在今天曬出了特地拍攝的孕婦寫真，笑稱：「萬萬沒想到可以一年一個的收到老天送的禮物，感恩 珍惜 並期待～倒計時 1+1 =四」，這系列照片換了多個造型，有帥氣西裝也有唯美薄紗，但最吸睛的莫過老公跟大兒子入鏡，一家子穿上牛仔裝拍全家福，非常溫馨。

安以軒這系列寫真集，尺度不輸她當媽前的辣照，且除了大肚外，外型跟狀態都相當好，一張比一張性感，她也藉此突破，宣布這胎生完就「封肚」，粉絲則大讚她懷孕身材還是超好「好美喔！養胎不養肉」、「身材太不科學了。肚子一定是P出來的」，說他是貨真價實的「最美孕婦」，期待她生完二寶後，重返螢光幕前，回歸拍新作品。

(中時新聞網)