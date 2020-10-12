連鎖餐飲集團王品(2727)在台灣營運續強、中國大陸持穩下，2020年9月營收續創同期次高，帶動第三季營收「雙升」至44.55億元，改寫歷史次高。展望後市，集團看好連假聚餐消費商機，並推出秋季新菜、促銷優惠及館外通路新產品，積極衝刺淡季營運動能。

王品公布9月自結合併營收13.21億元，雖月減24.14％、仍年增6.74％，改寫同期次高。合計第三季合併營收44.55億元，季增28.12％、年增5.86％，改寫歷史次高。累計前三季合併營收108.91億元、年減12.41％，衰退幅度較前8月18.34％持續收斂。

王品表示，台灣事業群營運表現續旺，9月營收8.6億元、年增11.58％，連5月改寫同期新高，累計前三季營收達76.9億元、年增3.35％，創近6年同期新高，營運已擺脫新冠肺炎疫情虧損陰影。

至於中國大陸事業群9月營收4.6億元、年減1.28％，主要受到新台幣強升逆風干擾，若以原幣別計價營收為1.1億人民幣、年增0.31％，已恢復疫情前水準。累計前三季營收32億元、年減35.87％，衰退幅度較前8月39.43％收斂。

王品表示，於9月底落幕的首波「吃王品、領現金、抽股票」振興成效驚人，活動期間「王品瘋美食」APP會元暴增30萬人，消費者回兌16萬張現金折價券、締造逾3億元營收。9月活動約貢獻營收13％，較7、8月傳統旺季提升，顯示行銷活動成功刺激淡季消費意願。

展望後市，王品預期中秋、國慶連假聚餐需求有望帶動來客增加，各品牌亦推出秋季新菜及好康優惠，包括乘勝續推「振興五倍送，滿$200送$1000」活動，並加碼推出「月月抽股票」活動，積極衝刺淡季業績動能。

同時，王品除持續提供高品質內用服務，亦持續研發新產品進軍各式館外通路，如Su/food攜手超商龍頭統一超推出黑米健康便當「外送店取」，子公司萬鮮亦布局冷凍、常溫食品，首波在全聯全台千家門市推出冷凍火鍋料、常溫鍋底共7款商品，多方衝刺營運成長動能。

(時報資訊)