中職下半季邁入白熱化階段，場場都可能攸關下半季戰績，聯盟今天宣布，富邦悍將因故無法公布13日先發投手，因此基於公平原則，聯盟也不會公布中信兄弟的先發投手。
下半季例行賽只剩明、後2天賽程，接下來就將進行補賽週，但目前下半季戰況依舊膠著，排名前2名的富邦及統一獅並列領先，第3名的中信兄弟則落後2.5場勝場差。
在爭冠關鍵時刻富邦本土投手江國豪卻出現手傷情況下二軍，也連帶影響球隊投手調度，富邦在11日派出僅休4天又登板的索沙登板，明天與中信的2連戰首戰，先發投手將派誰將考驗著教練團。
依照上週先發輪值推算，富邦有可能派出在7日先發過的陳仕朋，也不排除拉上在9月26日下二軍、已在二軍待滿15天的奇優力。
而中信則在今天做出球員異動，將羅傑斯、張志強拉上一軍，彭識穎、吳東融下二軍，羅傑斯有可能擔任13日先發迎戰富邦。
另場統一與樂天桃猿的比賽，統一派出猛威爾，樂天則推霸能先發。
(中時 )
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