南部一位22歲男性阿峰（化名）透過網路認識一名14歲的少女，兩人相識後成為男女朋友並同居，而相戀的一年內，兩人在不違反少女意願的前提下發生62次性關係，直到某次少女就醫時事件才因此曝光。阿峰遭起訴後，因與少女登記結婚的關係，法官酌情減刑，僅判刑3個月。全案可上訴。

據判決書指出，阿峰於2018年5月在網路上認識少女，兩人相識後迅速於同年6月發展成男女朋友關係，並決定貸款買房並同居，一年的期間內均在不違反少女意願的前提下，兩人前後發生性行為62次。少女於2019年8月因身體不適前往醫院就診，經院方通報婦幼警察隊才查獲全案。

據悉，少女被養父母收養，而養母於2014年逝世，養父則因跌倒至脊椎受傷，領有重度身心障礙手冊及低收入戶證明書，少女在國中肄業即離家生活，而養父的日常起居由區公所不定時提供物資及親友協助。

而阿峰收入雖不豐裕，卻負擔少女的生活費，也傾力照顧少女受傷的養父，並在今年9月與少女登記結婚，顯現想對少女負責、成家的打算，法官認為其與時下單純滿足性慾而與14歲以上未滿16歲女子性交之犯罪型態有所差異。

法官認為，雖阿峰知情少女未成年仍發生性關係，但事後阿峰與少女登記結婚，且警訊時養父與少女皆表達不願追究刑責，多次出言替阿峰求情，且阿峰犯後態度良好。考量以上，依對於14歲以上未滿16歲之女子為性交部分於以減刑，判處3個月有期徒刑；而對於14歲以上未滿16歲之女子為猥褻部分則於以免刑。全案可上訴。

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(中時新聞網)