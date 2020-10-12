興櫃遊戲廠商真好玩（8491）繼第三季在韓國推出手遊《天啟紀元》後，展望第四季，真好玩表示，10月中將推出全新3D武俠大作《九州幻想M》的市場測試，11月該產品將正式在台灣推出，預計明年第一季再搶攻韓國市場，有望成為第四季真好玩營運的動能之一。

真好玩擅長經營MMORPG遊戲，過去曾以《那一劍江湖》、《崑崙墟》、《玲瓏訣》等多款遊戲在市場上搶下佳績，尤以《那一劍江湖》表現更加亮眼，不僅台港澳市場取得佳績外，於韓國市場搶下前10名營收表現，也貢獻超過40％的海外營收成績。

真好玩日前公布9月營收，達9,582萬元，較8月減少28.72％。不過展望第四季，真好玩表示，將再推出最新3D武俠大作《九州幻想M》持續搶市，且將從台灣開始發行，之後再進軍韓國，預期將可為真好玩第四季營收帶來全新貢獻。

真好玩表示，《九州幻想M》為《那一劍江湖》遊戲開發商旗下最新的3D武俠大作，遊戲採用Unity Engine 4打造全3D視角，結合高光及法線貼圖技術，光影效果逼真寫實，將會是吸引消費者的一大賣點。

真好玩董事長周玄昆表示，MMORPG玩家比例為遊戲市場上的最大占比，第四季真好玩為搶攻市場，特別推出有別以往MMORPG遊戲的最新3D武俠大作《九州幻想M》，該遊戲擁有對戰、科學社交配對等多項特色，加上真好玩一直以來擁有豐富的遊戲營運經驗，以及大數據獲利模型的營運策略，預期推出後將能締造佳績，再添第四季營收動能。

周玄昆表示，《九州幻想M》目前事前預約已展開，將於10月中旬搶先推出市場測試，11月正式在台推出，明年第一季再搶攻韓國市場。

(工商 )