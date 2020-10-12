伴隨各國經濟解封，提振油價、電商、防疫新生活需求，原物料報價行情逐步回升至疫前水準。受惠各國擴大基建救經濟及中美等災後重建需求催化，烘托PVC、PE、AE行情加分看俏；台塑（1301）、華夏（1305）、聯成（1313）及台聚（1304）、亞聚（1308）營運再添助力。

美國8月下旬颶風影響德州、路州石化重鎮部分石化廠停車；依ICIS調查迄今仍有高達826萬噸乙烯產能（佔美國產能約20％）停車，造成乙烯、丙烯、PVC、PE及PP等石化原料供應吃緊，出口量大幅降低，帶動亞洲石化產品價格上漲。颶風Delta預計本週末登陸墨西哥灣區，將再次侵襲石化重鎮路州，恐進一步對塑化供需及行情造成影響。

台塑表示，第4季PVC有5家同業歲修，合計年產能170萬噸，市場供給減少。美國PVC內需維持強勁，加上生產廠生產異常或受颶風影響，對外宣布不可抗力，預期第4季出口量持續偏低。新加坡和馬來西亞疫情控制得宜，且印度和孟加拉雨季結束，下游工廠開工率恢復達80-90％，PVC需求回溫。

第4季HDPE同業中韓石化安排歲修，另LLDPE有2家同業安排歲修，合計年產160萬噸，PE市場供給減少。第4季為HDPE包裝材旺季，且洪災後管材料有重建需求，預期十一長假後，下游工廠需求回升，價格看漲。

此外，第4季為SAP傳統旺季，且下游客戶擔憂冬季疫情反彈，已提前儲備庫存，加上原料丙烯酸價格大漲，後市行情可望持續上漲。

10～11月為塗料、膠帶行業傳統需求旺季，加上中國大陸洪災後復建的公共工程塗料、減水劑需求將逐步增加，且原料丙烯行情支撐，AE後市持穩小漲。

(工商 )