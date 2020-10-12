倫元投顧分析師陳學進表示，台股12日開高走高，終場上漲68.72點，漲幅0.53％，收在12,955.91點；櫃買指數則表現相對弱勢，終場下跌0.29點作收，跌幅0.18％，收在164.67點；三大法人進出方面，外資續買133.68億元，投信轉賣6.14億元，自營商買超26.51億元，惟外資法人於台指期減碼369口多單，累計淨多單部位為29,128口，心態呈現謹慎中性偏多。

台股受美股激勵，12日早盤開高上漲，甚至一度上攻12,997點，距離13,000點關卡僅一步之遙。惟市場追價意願謹慎，且在股王大立光重挫拖累下，加權指數10點後即震盪下壓，櫃買指數更翻落平盤之下，顯見萬三心理關卡壓力不輕，仍待時間化解。

個股方面，本周納入投資組合的上緯投控，受惠碳纖維複合材料、風電材料出貨暢旺，營收及獲利可望三級跳，股價12日亮燈漲停，在趨勢走多、內外資法人大戶偏多心態下，只要量價不失控，後市可望續強。

展望後市，儘管萬三關卡附近仍有技術面反壓，短線恐將持續震盪，但外資、內資買超動作積極，頗有啟動第四季行情意味。隨美國總統大選進入倒數階段，預期川普在選前將盡全力作多，光輝10月台股行情可期。接下來重頭戲，不外乎是台積電15日將召開法的說會，預期近一周來半導體族群將是台股中流砥柱。

選股方面，後續盤面將出現三大主流，華為與中芯禁令轉單效應及去美化商機題材個股、政策作多綠電概念股，及iPhone 12拉貨題材受惠股。包括安集、元晶、國碩、達能、上緯投控、世紀鋼、華城、台積電、聯發科、同致、穩懋、南亞科、華邦電、威剛、聚鼎、富鼎。此外，其餘產業前景看佳、營運具轉機之質優標的，逢低亦可留意。

(工商 )