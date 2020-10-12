證券分析師葉良超表示，以技術面觀察，美股、台股目前呈多頭架構相對穩固，長線持續看多。惟目前加權指數來到前高12,976.76點初步反壓區，短線仍有回檔可能，後市可伺機趁回檔時進場。

美國總統川普對紓困案態度大轉彎，敦促國會立即通過針對航空與小型企業的紓困方案。惟這項提議卻被眾議院議長佩洛西打回票，表示若沒有「全面性」的刺激方案，就不會有單一項的「航空、小型企業」紓困措施。川普9日卻又表示，願意支持更大規模的刺激計劃，甚至遠高於民主黨提出的金額，是否將超越原先的2.4兆美元，引發外界諸多揣測。

根據《華爾街日報》報導，白宮正準備提出1.8 兆美元規模的提議，高於先前提出的1.5兆美元方案，惟川普實際上希望能達到3.4 兆美元以上規模，對此議題，雙方仍持續談判中。

美股四大指數9日再度全面上揚，道瓊指數終場上漲161點，以28,586點作收，漲幅0.57％，市場氛圍持續樂觀。

個股方面，本周納入投資組合的英業達，股價位處低檔剛起步階段，後續仍具向上彈升的機會。

(工商 )