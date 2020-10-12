華冠投顧分析師丁彥鈞表示，台股12日繼雙十連假過後，延續節前上漲趨勢，早盤開高震盪，在台積電、風電與太陽能族群領軍下，終場上漲68點，以12,955點作收。大盤距離萬三關卡只差一步之遙，技術面無疑是多頭走勢，順著趨勢操作即可，選股上以營收與獲利成長個股為主，若有基本面支撐，才會抱得安心。

個股方面，本周納入投資組合的欣陸，受惠「和陸寓邸」建案熱銷激勵，股價持續上揚。

(工商 )