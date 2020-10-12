逐洞賽｜華冠投顧分析師丁彥鈞 17:312020/10/12 工商 柯宗沅 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 華冠投顧分析師丁彥鈞表示，台股12日繼雙十連假過後，延續節前上漲趨勢，早盤開高震盪，在台積電、風電與太陽能族群領軍下，終場上漲68點，以12,955點作收。大盤距離萬三關卡只差一步之遙，技術面無疑是多頭走勢，順著趨勢操作即可，選股上以營收與獲利成長個股為主，若有基本面支撐，才會抱得安心。 個股方面，本周納入投資組合的欣陸，受惠「和陸寓邸」建案熱銷激勵，股價持續上揚。 (工商 ) #欣陸 #上揚 #台積電 #華冠 #安心 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 逐洞賽｜倫元投顧分析師陳學進 17:312020/10/12 財經 逐洞賽｜啟發投顧分析師楊基政 17:312020/10/12 財經 逐洞賽｜證券分析師葉良超 17:312020/10/12 財經 《盤中解析》聯發科＋綠能喊衝 萬三咫尺 11:582020/10/12 財經 《盤後解析》無畏股王扯後腿 台股站回12950 15:052020/10/12 財經 《半導體》台積奔跑 填息達陣 10:162020/10/12 財經 15檔Q3財報靚 法人狂敲 04:102020/10/12 證券．權證 《晨間解盤》短線偏多 提防拉回(日盛投顧提供) 09:402020/10/12 財經 長安大墩精緻豪宅 擄獲台中人 04:102020/10/12 企業經營 搶萬聖節商機 晶華酒店餐飲住宿大「搞鬼」 11:462020/10/12 旅遊 財經熱門新聞 東洋取得德國新冠疫苗代理權 最多3000萬劑 - 財經 川普被救命恩人打槍 再生元CEO：總統痊癒是特例 - 財經 美追殺令前夕趕工！陸晶圓龍頭大作出爐 股價狂飆逾1成 - 財經 功成身退！國安基金決議結束207天護盤 創史上第二長 - 財經 NVIDIA砸1.1兆併購ARM爭議炸鍋 傳矽谷3巨頭出手阻擋 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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