致力於推動道路安全的非營利組織「社團法人中華車會（Chinese Taipei Automobile Federation, CTAF）」，引進多項國際汽車聯盟FIA與聯合國推動的計畫，在台推出公益勸募「This is My Street道路安全宣導與安全駕駛計畫」（衛部救字第1091362844號，網址：http://www.ctaf.asia:800/Fundraising），其中包括首次在台實施的iRap（International Road Assessment Programme）校園星級評鑑系統，希望透過各界的善心捐款，為全台偏遠地區校園進行周遭道路大體檢，以符合聯合國標準，至少需達iRap評鑑三顆星，讓台灣的孩童在上下學途中，都能平安無虞的抵達目的地。

中華車會公益勸募計畫之二，規劃安全駕駛營，提昇台灣民眾正確駕駛觀念與技巧。(中華車會提供)

中華車會表示，經聯合國以及FIA統計，全世界每天約莫有3,500人因交通意外而失去寶貴生命，以聯合國與FIA為首的許多國際組織，推出許多宣導與防制計畫，期盼提升道安意識，以減少道路傷亡。中華車會近期獲交通部、衛福部等單位支持，獲准推出公益勸募「This is My Street道路安全宣導與安全駕駛計畫」，內容包含「#3500LIVES道路安全宣導」、「內輪差安全講習」、「iRap校園安全星級評鑑」與「安全駕駛課程」等四項重點計畫，引入國際資源，讓道路安全的網絡更加完善。

中華車會公益勸募計畫之三，內輪差安全講習，結合交通警察大隊與國中小學安排內輪差認知課程。(中華車會提供)

中華車會指出，目前已進行中的「#3500LIVES」活動，邀請到交通部長林佳龍、台灣最速男楊俊瀚、賽車手陳意凡等人為首波代言大使，拍攝一系列宣導海報，目前已陸續在台北市公車候車亭、捷運站以及各火車站露出；「內輪差安全講習」則利用大車內輪差的實境教學，讓孩童身歷情境於視線死角區內，讓遠離大車的觀念深植；「安全駕駛課程」則是引進FIA的駕訓體驗，針對持有駕照的民眾設計各類型車種的安全駕駛營，透過講習與操作，理解不同路況的防禦駕駛措施；其中最引人關注的是，首度在台實施的iRap校園星級評鑑系統，落實改善校園周邊的道路安全設施，響應聯合國呼籲的理念，讓每所校園至少達到iRap三顆星的標準，打造更安全的學習環境。

中華車會公益勸募計畫之四，iRap道路安全評鑑計畫，根據聯合國永續發展計畫，2030年前全球校園達三顆星級。(中華車會提供)

中華車會呼籲，交通安全的推廣不能只依靠政府，更需要有來自民間的力量一起投入，只要社會各界都能正視交通安全的重要性，挹注更多資源給專業的公益團體，透過各類活動的舉辦，提供來自專業審核機制的建議，一定能降低道路傷亡，減少悲劇與破碎的家庭。

(中時新聞網)