傳說「皮蛇繞一圈會死掉！」南投55歲男子罹患俗稱皮蛇的帶狀皰疹，不但繞一圈還全身發疹！南投醫院醫師檢查發現，他因帶狀皰疹併發左側顏面神經麻痺，懷疑為瀰漫性帶狀皰疹感染，安排住院隔離治療。

南投醫院感染科主任廖嘉宏說，一般帶狀皰疹，是由水痘帶狀皰疹病毒VZV所引發，因為幼時感染水痘康復，但病毒並未消失，而是躲在人體神經節中。年老或免疫力下降時，病毒再次出來發威，但多沿著神經分枝的皮節長水痘，併發嚴重神經疼痛症狀。若是長在頭頸部，或肛門等部位，可能影響正常機能，引發嚴重後遺症！

廖嘉宏表示，該患者因為左側偏頭痛，覺得頭暈到診所就醫，但症狀未好轉，幾天後左耳疼痛且冒出小水泡，甚至半邊臉部不受控制，診斷為帶狀皰疹併侖謝亨特氏症候群（Ramsay Hunt Syndrome），引發內耳前庭神經炎病變，且因免疫力低而全身瀰漫性出疹；帶狀皰疹多由單一神經節引起，一旦發作多在身體單側，兩側神經節甚至全身同時發作的情況，相當少見。所幸患者即時處理，症狀獲得控制，但仍有暈眩、左側顏面神經麻痺等後遺症。

廖嘉宏表示，帶狀皰疹的後遺症，經一段時間復健後可能改善，但也可能終身受損，影響日常生活。因此，建議50歲以上的民眾，自費接種帶狀皰疹疫苗，預防水痘病毒攻擊，可以透過門診向醫師諮詢，醫師會視病人的情況，給予疫苗接種的建議。

(中時 )