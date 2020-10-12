北韓10日在閱兵儀式上公開新型洲際彈道飛彈（ICBM），飛彈彈體比先前公開的「火星-15型」更長又粗，堪稱「全球最大尺寸的移動式ICBM」，被形容就像一個「龐大怪物」。不過也有人提出，北韓的超大型ICBM能否實際用於實戰部署，還是一個疑問。

據韓聯社報導，南韓聯合參謀本部公報室室長金俊洛（音）12日在國防部例行記者會上答問稱，北韓在10日的建黨75周年閱兵式上展示了疑似新型遠端彈道飛彈的武器，目前公之於眾的只有外觀，美韓兩國情報部門正在進行精密分析。

另一韓軍人士表示，閱兵式上展示的是實彈還是模型彈、變長的彈頭是搭載了多彈頭還是容納了經改進的一二級發動機，將會是分析重點。另有觀點認為，新型飛彈發射車不是仿製中國等國的發射車，而是由北韓自主生產的。閱兵式12日運載上述飛彈入場的是有著22個大型輪胎的11軸發射車。

新型彈道飛彈目測長度達到23～24公尺，較前長了至少2公尺，從變長的彈頭形狀來看，推測其可能攜帶多個彈頭。

另據南韓《中央日報》報導，從北韓中央電視台和《勞動新聞》等媒體報導的現場情況來看，北韓展示出的ICBM直徑和長度比此前的「火星-15型」（射程1.3萬公里、彈頭重量1噸）更大，彈頭也更重，搭載飛彈行駛的移動式發射車（TEL）輪胎數量也從原來的9對輪（18個）增加到11對輪（22個）。

專業報導北韓問題的「38 North」分析稱，這次公開的新型ICBM比火星-15型「長出約4-4.5公尺、直徑大出0.5公尺左右，可能是升級版的火星-16型」，「堪稱全球最大尺寸的移動式ICBM」。

有人認為「這款飛彈就像一個龐大怪物」（美國史丹佛大學研究員梅利莎．哈納姆語）。也有看法認為，從新型ICBM的彈頭形狀來看，這可能是一款多彈頭飛彈，只要射程能夠覆蓋，完全可以同時對紐約和華盛頓進行打擊。不過分析認為，這款飛彈使用的應該是液體燃料，而非固體燃料。

然而，有人提出，北韓公開的超大型ICBM能否實際用於實戰部署，還是一個疑問。韓國航空大學教授張榮坤表示，「這個塊頭應該無法在移動發射車上使用，只能使用地下固定式發射台發射」。38 North也表示，「比起實際的研發列裝，北韓此舉更像是一種政治宣言」，「屬於典型的赫魯曉夫戰略（上世紀五、六○年代誇大蘇聯核武器戰鬥力的偽裝戰術）」。

無論實際情況是什麼，北韓公開超大型ICBM都意味著「隨時可能重新啟動試射ICBM的挑釁」，相當於對美國施壓。也就是說，現在北韓公開大型ICBM可能只是個「開胃菜」，待美國大選之後，北韓可能會正式發動試射新型ICBM的挑釁。

11日，美國網路媒體VOX負責外交、安全領域採訪的記者亞歷克斯．沃德援引消息人士，在推特上稱：「川普因北韓在閱兵中公開新的ICBM而勃然大怒。」他還稱：「（川普）向多位白宮官員表露了對金正恩的極大失望感（really disappointed）。」

南韓《朝鮮日報》報導說，有分析認為，由於川普一直聲稱與北韓領導人金正恩私交甚好，並將對朝外交作為政績，此事對於川普而言將成為利空因素。韓國國民之力議員太永浩在Facebook上分析稱：「這讓川普一直掛在嘴邊的與北韓之間的外交成果失去意義」，「對於譴責川普對朝外交失敗的民主黨候選人拜登來說，則是個利多因素。」

川普和白宮尚未就此次北韓的閱兵儀式發表正式立場。美國朝野對此次北韓的閱兵儀式態度冷淡，指責川普對朝外交失敗的呼聲越來越高。據華盛頓的一位外交消息人士稱：「韓半島無核化是不可能實現的事情」，「北韓反倒進一步升級了核導項目，頂著制裁的壓力持續培養武器開發力量。」

(中時 )